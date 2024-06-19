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BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.

Dünya
  • 19.06.2024 13:56
  • Giriş: 19.06.2024 13:56
  • Güncelleme: 19.06.2024 13:58
Kaynak: AA
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı

Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yaptı.

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" ifadesini kullanan Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Navi Pillay, İsrail'in saldırılarının, hastaneler, okullar ve temel hizmetler dahil çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

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