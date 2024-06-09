BM: Sudan, dünyanın en büyük iç göç krizini yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da devam eden savaş nedeniyle dünyanın en büyük iç göç krizinin yaşandığını bildirdi.

OCHA’nın X platformundaki paylaşımında, "Sudan, bir milyondan fazla mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan bir ülkeydi. Şimdi, dünyanın en büyük iç göç krizini yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Sudan’da süren savaşın "sonu gelmeyen efsanevi boyutlarda bir insani felaketi körüklediği" belirtildi.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Nisan 2023'te başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.