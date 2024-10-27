BM: Sudan'ın Cezira eyaletinde işlenen suçlar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezire eyaletinde sivillere karşı işlenen ve onlarca kişinin hayatına mal olan suçların endişe verici olduğunu belirtti.

Salami, yaptığı yazılı açıklamada, Cezira eyaletinde onlarca sivilin hayatına mal olan silahlı şiddetin arttığına ilişkin raporları değerlendirdi.

Raporlara göre 20-25 Ekim tarihlerinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Cezira eyaletinin doğusundaki köylere büyük bir saldırı başlattığını bildiren Salami, "HDK savaşçıları sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açtı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet eylemleri gerçekleştirdi, pazarları ve evleri geniş çapta yağmaladı, çiftlikleri yaktı." ifadelerini kullandı.

Birçok köy sakininin fiziksel saldırı, aşağılama ve tehditlere maruz kaldığını, bunun sonucunda onlarca sivilin güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtığını, kalanların ise ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Salami, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Sudan'ın batısındaki Darfur'da tanık olunan insan hakları ihlallerinin Cezira eyaletinde hedefli saldırılar, cinsel şiddet ve toplu katliamlar gibi tekrarı beni derinden şaşırttı ve dehşete düşürdü. Bunlar korkunç suçlardır. Halihazırda pek çok kişinin hayatına mal olan çatışmanın asıl yükünü kadınlar, çocuklar ve en savunmasız gruplar çekiyor."

- "Saldırılar derhal durdurulmalı"

Salami, sivillere ve kamu altyapısına saldırmanın uluslararası insani hukuka göre yasak olduğunu hatırlatarak, saldırıların derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sudanlı Doktorlar Ağı, Sudan'da 18 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiğini dün bildirmişti.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.