BM Suriye Özel Temsilcisi, Şam'da: "Suriye büyük bir insani krizden geçiyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti.

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, konuya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Şam'a ulaştı" ifadesini kullandı.

Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen, dün Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.

Pedersen, Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, "Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor" dedi.

Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesinin olduğuna işaret eden Pedersen, hizmet sunumu, kanun, düzen ve güvenliğin son derece önemli unsurlar olduğunu kaydetti.

"SURİYE ÇOK BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZDEN GEÇİYOR"

Pedersen, Suriye'nin çok büyük bir insani krizden geçtiğini ifade ederek, "Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" diye konuştu.

Ülkenin ekonomik toparlanmasıyla ilgili sorular olduğuna da vurgu yapan Pedersen, "Bunun hızla düzelmesini görmemiz gerekiyor. Umarım yaptırımların hızla sona erdiğini görürüz. Böylece Suriye'yi yeniden inşa etmek için gerçekten bir toparlanma görebiliriz" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Pedersen, işlenen suçlar için adalet ve hesap verebilirliğin sağlanmasının gerekliliğine de işaret ederek, bunun güvenilir bir adalet sisteminden geçtiğini ve herhangi bir "intikam anlayışının" güdülmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Bir soru üzerine, Suriye'ye yönelik yaptırımların "BM yaptırımları olmadığını" kaydeden Pedersen, "Bunlar ABD, Avrupa Birliği (AB) ve belki diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar" diye konuştu.

Pedersen, yaptırımların kaldırılmasını desteklediğini kaydederek, bunun için düzenli bir sürece ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Suriye geçici hükümeti ve buradaki yetkililerle görüşmek için sabırsızlandığını dile getiren Pedersen, ekibi ve BM ailesi olarak dünyanın dört bir yanındaki Suriyelilerle iletişim kurduklarını kaydetti.

Pedersen, dün Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katıldığını da hatırlatarak, birçok ulusun, Suriye'ye yardım etme ve destek verme konusunda birleşmiş olmasının iyi bir haber olduğuna vurgu yaptı.