BM Suriye Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Colani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, El Kaide'nin Suriye kolu olan En Nursa'dan kopan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile bir araya geldi.

Pedersen, Esad'ı deviren cihatçı grupların öncüsü olan HTŞ lideri Colani ile görüşmesinde, Suriye'de geçiş sürecinin güvenilir ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

BM Temsilcisi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Pedersen, Suriye'nin başkenti Şam’da yapılan görüşmede "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ilkelerine dayalı ve Suriye tarafından yürütülen güvenilir, kapsayıcı bir siyasi geçişin gerekliliğini" vurguladı.

Pedersen ayrıca Suriye’nin geçici Başbakanı olarak belirlenen Muhammed el-Beşir ile de görüştü.

BM Temsilcisi, "BM’nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama niyetinde olduğunu" belirterek, görüşme sırasında ’’Suriye'nin karşılaştığı zorluklar ve Suriye’nin öncelikleri’’ hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) de bugün Şam'a heyet gönderecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, "Suriye'deki en üst düzey diplomatımız bugün Şam'da olacak. Onlardan yeni hükümetle ve oradaki insanlarla temas kurmalarını istedim" dedi.