BM, Ukrayna Barış Zirvesi'ne "gözlemci" olarak katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne BM'nin gözlemci olarak katılacağını belirterek, "Ukrayna için BM şartı uyarınca adil bir barışın sağlanmasını umuyoruz." dedi.

Brown, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın son dönemde yoğunlaştığına işaret eden Brown, bu durumun günlük hayatı ve yardım çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtti.

Brown, "Bugün bir füze saldırısını duyabilirsiniz ve yarın unutacaksınız. Ancak bunun çok geniş çaplı etkileri oluyor. İnsanlar evlerini, hayatlarını kaybediyor ve yaralanıyor." dedi.

İsviçre'de yarın başlayacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne BM'nin "gözlemci" olarak katılacağı bilgisini veren Brown, BM adına katılacak kişilerin bugün açıklanacağını ifade etti.

Brown, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İsviçreli yetkililerle görüşeceğini kaydederken, "BM orada olacak. Ukrayna için adil bir barışı savunmaya devam edeceğiz." dedi.