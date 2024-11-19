BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşın üzerinden 1000 gün geçtiğini ve bunun "kasvetli bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Laurence, "Ofisimiz, 24 Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 659'unun çocuk olduğunu doğruladı. En az 26 bin 919 sivil de yaralandı." dedi.

Laurence, bu süreçte insan hakları ihlallerinin, hem çatışmalar sırasında hem de işgal altındaki bölgelerde günlük rutin haline geldiğini söyledi.

"Tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Laurence, ihlal iddialarının olduğu yerlerde tam ve tarafsız bir şekilde soruşturma yapmak için etkili önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.