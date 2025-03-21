BM, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, cihatçı HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından "1,2 milyon Suriyeli'nin memleketlerine geri döndüğünü" açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısına, Şam'dan çevrim içi katıldı.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaşan Abdelmoula, "Aralık 2024'ten itibaren 1,2 milyon kişi memleketlerine geri döndü. Bunların arasında 885 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve 302 bin mülteci bulunuyor" dedi.

Suriye’nin kuzeybatısına 2 milyon kişiden sadece 100 bininin geri döndüğünü kaydeden Abdelmoula, bunun büyük ölçüde 'temel hizmetlerin eksikliği, güvenlik riskleri ve eksik yasal belgelerden' kaynaklandığını ifade etti.