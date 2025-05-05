BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen’de 4,8 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Güvenli barınaklara erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirten BMMYK, defalarca yerinden edilen Yemenli aileler için acil yardım çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu ve aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
BMMYK, Yemen'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten (twitter) paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Yemen'de 4,8 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Birçoğu birden fazla kez kaçmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.
Güvenli barınaklara ulaşmanın imkansız olduğuna ve tahliye risklerinin arttığına işaret edilen paylaşımda, Yemenli aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.