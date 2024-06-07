BM: Yemen'deki Husiler, 11 BM çalışanını alıkoydu

Birleşmiş Miletler (BM), Yemen'deki Husilerin 11 BM personelini alıkoyduğunu bildirdi.

Birleşmiş Miletler, Husilerin 11 BM personelini alıkoyduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin Yemen'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini aktaran Dujarric, Husi yetkililerle irtibatta olduklarını kaydetti.

Dujarric, Husilerin farklı BM örgütlerinden 2'si kadın 11 personeli alıkoyduğunu ifade etti.

Husi yetkililerle olayı netleştirmeye çalıştıklarını belirten Dujarric, personelin güvenli olarak serbest bırakılması için tüm yolların araştırıldığını söyledi.