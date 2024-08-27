BM yetkilisi: “İsrail'in tahliye kararının ardından Gazze'de yardım operasyonları durdu”

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a yönelik yeni tahliye emirleri nedeniyle BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığını dile getirdi.

New York’taki BM merkezinde gazeteciler ile bir araya gelen BM yetkilisi, "İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Gazze’ye bugün yardım ulaştırmamız mümkün değil" dedi.

"GAZZE'DEN AYRILMIYORUZ ÇÜNKÜ İNSANLARIN BİZE ORADA İHTİYACI VAR"

BM yetkilisi, aynı zamanda, mayıs ayında İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah Bölgesinin boşaltılmasını emretmesinin ardından BM'nin Gazze Şeridi'ndeki ana komuta operasyonlarını ve çoğu BM personelini Deyr el-Balah'a taşıdığını belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan yetkili, "Şimdi nereye taşınacağız" diye sorarken, bölgede bulunan BM personelinin hızlı taşınması gerektiğini ve ekipmanların geride kalacağını sözlerine ekledi. BM yetkilisi, "Gazze'den ayrılmıyoruz çünkü insanların bize orada ihtiyacı var. Halkın ihtiyaçları ile BM personelinin güvenlik ve emniyet ihtiyacını dengelemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM KURULUŞLARI, İNSANLARA YARDIM ULAŞTIRMAKTA ZORLANIYOR

Görüşmenin ardından konuşan BM sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) halkın içinde yer aldığı için faaliyetlerini sürdürebildiğini ve yetkilinin bahsettiği konunun yardımların Filistin bölgesine aktarılması olduğunu açıkladı.

Dujarric, "Bahsettiğimiz şey UNRWA'nın bir yerlere yerleşmiş olması, yani eğer UNRWA’nın personelleri oradaysa ve yardım edebilecek durumdaysa, yardım edecekler ve dağıtım yapacaklar. Ancak biz ve diğer BM kuruluşları, insanları A noktasından B noktasına taşıyamıyoruz" diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde, BM'nin insani yardım operasyonlarını sekteye uğratan tahliye emirleri nedeniyle BM’nin yardımları ulaştırmakta zorlandığı ileri sürüldü.

FİLİSTİNLİLER, YERLERİNDEN EDİLİYOR

İsrail ordusu, pazar günü, daha önce güvenli bölge olarak sınıflandırılan Deyr el-Belah için son tahliye emirlerini yayınladı ve Deyr el-Belah'ın dış mahallelerinde kara harekatını genişlettiğini doğruladı.

İsrail ordusunun tahliye emirlerine göre; Filistinliler, evlerinden ve sığındıkları yerlerden ne zaman dönebilecekleri ya da dönüp dönemeyecekleri konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadan gönderiliyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) da Gazze'deki gıda dağıtım merkezlerinin ve toplum mutfaklarının İsrail'in tahliye emirlerinin genişlemesi nedeniyle giderek daha fazla kesintiye uğradığını söyledi. WFP tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafından ilan edilen insani yardım bölgesi daraldı, şu anda tüm Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 11'i insani yardım merkezi. Ancak bu, yerleşime, hizmetlere ve yaşama uygun toprakların yüzde 11'i değil" ifadeleri kullanıldı.

GAZZELİ ÇOCUKLAR, ÇOK ZOR KOŞULLAR ALTINDA AŞI OLACAK

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Gazze'deki sağlık yetkililerinin, 640 binden fazla Filistinli çocuğu aşılamak ve olası bir "çocuk felci salgınını" engellemek için yürütülen geniş çaplı bir çabaya hazırlık olarak pazartesi günü 1,2 milyon dozdan fazla çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştığını söyledi.

Aşılar, bölgede 25 yıldır görülen ilk hastalık vakasının bu ayın başlarında teyit edilmesinin ardından bölgeye ulaştı.

BM çocuk fonu UNICEF, aşıların Dünya Sağlık Örgütü, Filistinlilere yardım eden ana BM kuruluşu UNRWA ve diğer gruplarla iş birliği içinde dağıtıldığını söyledi. UNRWA yetkilileri ilk aşıları, cumartesi gününden itibaren Gazzeli çocuklara ulaştırmayı umduklarını söyledi.

Ancak ajansın üst düzey yetkililerinden Sam Rose, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, kampanyanın "çok zor bir operasyon olacağını ve başarısının büyük ölçüde o sırada sahadaki koşullara bağlı olacağını" söyledi.