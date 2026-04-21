BM’de seçim zamanı: İşlevli hale gelecek mi?

ABD öncülüğündeki Batı kendi kurduğu küresel düzeni yıkarken işlevsizliği gözler önüne serilen Birleşmiş Milletler (BM), bir sonraki genel sekreterini belirliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerini almak isteyen dört aday, bu hafta mülakata çıkacak. Dünyada artan çatışmalara yönelik çözümsüzlüğü ve taraflı kararları nedeniyle eleştirilerin ve reform çağrılarının odağındaki kurumun başına, Latin Amerika’dan bir kadının seçilmesi gündemde.

4 İSİM YARIŞIYOR

BM genel sekreterliğine adaylar arasında, kurumun farklı birimlerinde önemli görev alan isimlerden 2’si kadın 3 Latin Amerikalı, bir de Afrikalı aday var. Geleneksel olarak genel sekreterlik görevi, bölgelere göre dönüşümlü veriliyor. BM Güvenlik Kurulu’nun daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın Genel Kurul’da seçilecek bir ismi veto etme yetkisi bulunuyor.

ADAYLAR KİM?

Diplomat Bachelet: BM Genel Kurulu’nda 193 ülkenin temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak adaylardan ilki, Şili’nin eski sosyal demokrat Devlet Başkanı Michelle Bachelet olacak. 2022’de görev süresi sona ermeden hemen önce sunduğu Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde insan hakları ihlallerine ilişkin raporu nedeniyle adaylığı Çin tarafından veto edilebilir.

Tartışmalı isim Grossi: Yarışın belki de en tartışmalı ismi, BM’nin nükleer birimi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Arjantinli direktörü Rafael Grossi mülakata çıkacak ikinci isim olacak. 2019’dan bu yana IAEA direktörlüğü görevini yapan Grossi, ABD’nin nükleer silah ürettiğini gerekçe göstererek İran’a saldırılar başlatmak için kalktığı müzakere masasında oturan isimlerden biriydi.

‘Kriz çözücü’ Grynspan: Mülakat verecek bir sonraki isim ise, Latin Amerikalı bir diğer kadın aday olan Rebeca Grynspan. Grynspan, 2021’den bu yana BM Ticaret ve Kalkınma Ofisi’nin (UNCTAD) başında bulunuyor. Ülkesi Kosta Rika tarafından aday gösterilen Grynspan, 2022’de Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasındaki Karadeniz Tahıl Girişimi’nin arkasındaki isim.

Dışarıdan gelen Sall: Yarışa Latin Amerika ve BM sistemi dışından katılan tek isim olan eski Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ise Burundi tarafından aday gösterildi. Afrika Birliği ve ülkesi Senegal’den destek alamasa da kıtadaki 41 ülke, Sall’un adaylığına destek verdi.