BMGK acil oturumla toplandı: İran'dan 'uygun zamanda cevap vereceğiz" açıklaması

BMGK, İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından acil oturumla toplandı. Burada konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz. Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Siyonist, işgalci İsrail rejiminin terör faaliyeti sonucu Haniye suikasta uğradı" diyen İravani, saldırının İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin devamı olduğunu dile getirdi.

İravani, İsrail'in aynı zamanda siyasi bir gündeminin de olduğunu, bölgede barış ve istikrarı önceliklendiren yeni hükümetin ilk gününe gölge düşürmek istediğini söyledi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI MUHAFAZA EDİYORUZ"

İran'ın söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getiren İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz" diyen İravani, İsrail'in suç ve terör faaliyetine" kararlı şekilde cevap vereceklerini, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine bağlılığını teyit etti.

İravani, bölgede barışın sadece bu ilkelere saygıyla sağlanacağını belirterek, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere karşı saldırgan tutum içinde olduğunu söyledi.

"İSRAİL İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ YOK"

Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhadi ise işgalci güç İsrail tarafından Filistinli sivillerin her gün daha fazla korku, acı ve kayba maruz bırakıldığını ifade etti.

Abdelhadi, İsrail'in "terör ve şiddeti" uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hayatına saygıya tercih ettiğini belirterek, "İsrail için kırmızı çizgi yok. İhlal etmeyeceği hiçbir kanun ya da kural yok" dedi.

LÜBNAN TEMSİLCİSİ: SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem ise Lübnan hükümeti ve halkının savaş istemediğini belirterek, "Lübnan BMGK'nin 1701 sayılı kararına tam bir şekilde bağlı olmaya devam ediyor" dedi.

Tarihin herkesi yargılayacağına işaret eden Hachem, "Mevcut durum çok acı. Gelecek karanlık. Orta Doğu'da bir şey başlarsa, tüm dünyaya yayılır" uyarısını yaptı.