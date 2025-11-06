BMGK, HTŞ lideri Colani'ye yönelik yaptırımın kaldırılmasını talep eden ABD'nin hazırladığı tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin hazırladığı, Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti

Karar, Colani ve Hattab'ı IŞİD ve El Kaide yaptırım listesinden çıkarırken, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını da öngörüyor.

Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı.

ABD’NİN BM TEMSİLCİSİNDEN TEŞEKKÜR

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor" diyerek BMGK'de kararı onaylayan ülkelere teşekkür etti.

Colani, 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak.