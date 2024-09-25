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BMGK, ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak

BMGK, İsrail'in Lübnan'daki katliamlarına ilişkin 1 hafta içinde ikinci kez acil oturumla toplanacak.

Dünya
  • 25.09.2024 09:22
  • Giriş: 25.09.2024 09:22
  • Güncelleme: 25.09.2024 09:27
Kaynak: AA
BMGK, ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak
Fotoğraf: DepoPhotos

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

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