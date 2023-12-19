BMGK, KDC'deki misyonunu kademeli olarak sonlandırma kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) talebinin ardından ülkedeki BM İstikrar Misyonu'nu (MONUSCO) kademeli olarak sonlandırma kararı aldı.

15 üyeli BMGK'de, MONUSCO'nun görev süresi ve ülkeden çekilme sürecine ilişkin bir karar tasarısı oylandı.

Karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

MONUSCO'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatıldığı kararda, misyonun çekilmesine ilişkin detaylar yer aldı.

Kararda, "Konsey, misyonun kademeli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde çekilmesine karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

- Cumhurbaşkanı çekilme talep etmişti

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eylül ayında 78. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, barış güçlerinin aralıkta çekilmeye başlamasını talep etmişti.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından da defalarca gösteri yapılmıştı.

Kasım ayında başkent Kinşasa'da MONUSCO Misyon Şefi Bintou Keita ve KDC Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula'nın Barış Gücü'nün ülkeden planlı şekilde ayrılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladığı belirtilmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu barış gücü göndermişti.