BMGK, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak "endişe verici insani kriz" değerlendirmesi yapıldı.

Konsey'in açılış konuşmasını yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Suriye'de son günlerde yaşan gelişmeleri özetlerken, ülkenin geleceğine yönelik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Haseke ve Kobani bölgelerinde Şam’a bağlı HTŞ güçleri ile SDG arasında çatışmaların devam ettiğini belirten Khiari, bu bölgelerde "endişe verici insani kriz yaşandığını" ifade etti. Khiari, "Tüm tarafların sivillerin ve sivil altyapının korunmasını ve insani yardıma erişimi sağlaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu konularda endişe duyduğunu dile getirerek "uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi" çağrısını paylaştı.

"YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILARIN VARLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, IŞİD'in hala bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların varlığıyla ilgili endişeleri paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son süreçte bazı IŞİD üyelerinin bulundukları kamplardan kaçtığına dair işaretler olduğu bilgisini paylaşan Khiari, Suriye’deki geçici hükümete, IŞİD gözaltı tesislerinin devrinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak için "tam dikkat gösterilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Khiari, Suriye'de yaşanan kritik gelişmeler devam ederken, Suriye Özel Temsilciliği Ofisi'nin sahada "yapılandırılmış ve destekleyici şekilde" bu süreçte etkileşimde bulunmasını görmek istediklerini kaydetti.