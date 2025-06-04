BM’ye işkence raporu

Haber Merkezi

Urfa Barosu, Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Özel Raportörü’nün çağrısıyla hazırlanan “İşkence Hakkında Küresel Eğilimler ve Gelişmeler” başlıklı tematik rapora katkı amacıyla rapor hazırladı. Rapor, BM İşkence Özel Raportörü tarafından Ekim 2025’teBM Genel Kurulu’nun 80’inci oturumunda sunulacak tematik raporda değerlendirmeye alınacak.

Baro tarafından hazırlanan katkı raporunda Türkiye’de işkence ve kötü muameleyle ilgili temel sorunlardan birinin, yasal yasaklara rağmen uygulamada bu yasağın etkisizleştirilmesi ve cezasızlık döngüsünün sürmesi olduğu vurgulandı. Raporda, bazı vakalarda, işkence veya kötü muamelenin örtük biçimde meşrulaştırıldığı ya da etkili soruşturma mekanizmalarının işletilmediğinin gözlemlendiği belirtildi.