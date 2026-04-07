bôa, 9 Mayıs’ta İstanbul'da sahne alacak

İngiliz alternatif rock grubu bôa, 9 Mayıs’ta Zorlu PSM'de İstanbul dinleyicisiyle buluşuyor. 1998’de yayımlanan “Duvet”, bugün Spotify’da 1 milyar dinlenmeyi aşarken, yıllar sonra TikTok’ta viral olarak yeniden keşfedilmesiyle gruba global ölçekte güçlü bir geri dönüş getirdi. bôa, bugün çok daha geniş ve genç bir dinleyici kitlesiyle yoluna devam ediyor. Biletler Passo’da satışta.

bôa, geçen yıl tüm biletleri hızla tükenen konserlerinin ardından rotasını yeniden İstanbul’a çeviriyor. Kült albümleri “Twilight”ın 25.yılını kutlayan grup, 9 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

BİR ŞARKININ ZAMANI AŞAN YOLCULUĞU: “DUVET”

1998’de yayımlanan “Duvet”, efsane anime dizisi Serial Experiments Lain ile bir kuşağın hafızasına yerleşti. Yıllar içinde etkisini kaybetmeyen parça, bu kez TikTok’ta viral olarak yeniden keşfedildi. Bugün Spotify’da 1 milyar dinlenmeye ulaşan “Duvet”, her gün ortalama 1 milyon dinlenmeyle bu yükselişini sürdürüyor.

UZUN BİR ARANIN ARDINDAN YENİDEN BİR ARADA

2000’lerin başında dağılan bôa, uzun bir aranın ardından 2022’de yeniden bir araya geldi. Bu süreçte biriken deneyimler, grubun üçüncü stüdyo albümü Whiplash’te karşılığını buldu. Kişisel iniş çıkışlardan beslenen, aynı zamanda ortak duygulara temas eden bu albüm; acı, yalnızlık ve umut gibi evrensel temalar üzerinden bôa’nın müziğini kuşaklar ötesine taşıyan bir eşik oldu. Grup, bu yeni dönemde dünyanın dört bir yanında kapalı gişe konserler ve büyük festivallerle güçlü bir ivme yakaladı.

“Duvet” ile büyüyen ve bôa ile yıllar sonra tanışan farklı jenerasyonları bir araya getirecek konserin biletlerine Passo’dan ulaşılabiliyor.