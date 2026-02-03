Bob Marley Anısına: Özgürlük Şarkılarından Dayanışma Köprüleri

Reggae müziğin özgürlükçü ruhu, pozitif titreşimleri ve dayanışma kültürü, Sista Sound ev sahipliğinde 8 Şubat Pazar günü Komünite’de bir araya geliyor.

Bob Marley’nin mirasına selam durulan bu özel gündüz buluşması, Türkiye’de reggae müzik ve kültürü çatısında üreten kadınları aynı çatı altında buluşturuyor.

“Bob Marley Anısına: Özgürlük Şarkılarından Dayanışma Köprüleri” başlıklı etkinlik; panel, akustik konser ve güne özel seçkilerden oluşan DJ set’iyle, reggae’nin birleştirici gücünü ve kolektif hafızasını görünür kılmayı amaçlıyor. Program boyunca özgürlük şarkıları, dayanışma pratikleri ve müziğin iyileştirici dili birlikte konuşulacak.

Etkinlik Akışı

• 15.00 – Panel

• 16.30 – Akustik Konser (Bob Marley şarkıları)

• 18.00 – DJ Set

Yer: Komünite / Terminal Kadıköy

Tarih: 8 Şubat Pazar