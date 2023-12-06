Bob Marley'in hayatını anlatan filmden yeni fragman

Reggae efsanesi Bob Marley'in hayatını anlatan 'One Love' filminden yeni fragman yayınlandı.

Reggae efsanesi Bob Marley'in hem müzikal kariyerini hem de siyasi mücadelesini anlatan biyografik film 'Bob Marley: One Love'dan yeni bir fragman yayınlandı.

Peaky Blinders'taki rolüyle ünlenen Kingsley Ben-Adir'in Bob Marley'i canlandırdığı filmde, Bob Marley'in müziğinin yanı sıra barış mesajlarının onu nasıl siyasi şiddettin hedefi haline getirdiği anlatılıyor.

Yönetmenliğini, Serena Kardeşler'in hikayesini anlatan "King Richard"'ın yönetmeni Reinaldo Marcus Green'in üstlendiği filmin senaryosunu Zach Baylin, Frank E. Flowers ve Terence Winter kaleme aldı.

İngiltere ve Jamaika'da çekilen film 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Özgün müzik tarzı ve eylemci kimliğiyle tanınan Jamaikalı reggae sanatçısı Robert Nesta Bob Marley, 11 Mayıs 1981'de henüz 36 yaşında, ALM hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.