Bocavirüs 2-5 yaş arası çocukları vuruyor

Ada Sude ATAK

Erzincan’da bir Bocavirüs vakasında bir çocuğun ölümden dönmesi, Isparta'da ise 7 yaşındaki bir çocuğun bocavirüsten öldüğü iddiası aileleri endişelendirdi. Bocavirüs; yüksek ateş, inatçı öksürük, nefes darlığı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazı vakalar zatürreye kadar ilerleyebiliyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şöyle dedi: “Bocavirüs yıllardır bildiğimiz bir virüs. Rinovirüsler, influenza, eski koronavirüsler ve son dönemde SARS-CoV-2 gibi birçok etken var. Solunum yolu virüsleri özellikle belli yaş ve risk gruplarında daha ağır seyrediyor. 2–4 yaş arasındaki çocuklar solunum yolu enfeksiyonları açısından daha riskli grupta bulunuyor. Kış aylarında risk büyük” dedi.