Böcek ailesi iddianamesi kabul edildi: Mahkeme tarihi belli oldu

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybettiği faciada iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti.

SANIKLAR 21 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamenin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar, 21 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.