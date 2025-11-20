Böcek Ailesi'nin ardından İstanbul'da bir aile daha ilaçlamadan hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yüksek dozlu böcek ilacı kullanıldığından dolayı 1'i bebek 7 kişi zehirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 7 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir" ifadesini kullandı.

Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini kaydeden Güner, "Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" açıklamasında bulundu.