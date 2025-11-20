Böcek Ailesi'nin ölümü: Adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ile çalışanı hakkında yakalama kararı

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün haklarında adli kontrol kararı verilen otel sahibi H.O ile otel çalışanı R.B hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 9 Kasım'da tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında dün haklarında adli kontrol kararı verilen otel sahibi H.O ile otel çalışanı R.B hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.