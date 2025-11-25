Böcek Ailesi'nin otopsi raporu savcılığa sunuldu: Fosfin maddesi tespit edildi

Adli Tıp Kurumu'nun Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporu savcılığa sunuldu. Raporda 4 kişilik ailenin “fosfin” gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

T24'ün aktardığına göre; raporda oteldeki ilaçlamanın ailenin hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade etti. Oteldeki ilaçlamada “alüminyum fosfit” maddesinin kullanıldığına dair bulgular elde edilmişti. Fosfin gazı, bu maddenin gaz hale geçmesiyle oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih'teki otelin sahibi Hakan O., otel çalışanı R.B., ilaçlama şirketinin sahibi Zeki K., oğlu Serkan K., ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., ile Fatih'teki otelde görev yapan M.M.U.D.C. isimli çalışan, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan tutuklanmıştı.