Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan otel sahibi H.O. ile çalışan R.B. tutuklandı.

Güncel
  • 21.11.2025 11:47
  • Giriş: 21.11.2025 11:47
  • Güncelleme: 21.11.2025 21:50
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 10'a çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edilmiş, şüpheliler bugün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

