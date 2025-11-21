Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada, ev hapsi ve yurtdışı yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile çalışan R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı.

Güncel
  • 21.11.2025 11:47
  • Giriş: 21.11.2025 11:47
  • Güncelleme: 21.11.2025 11:52
Kaynak: DHA
Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi.

Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

Gündemi sarsan gıda zehirlenmelerine ilişkin araştırma önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Fatihteki 3 kişinin öldüğü zehirlenme olayı: 4 kişi daha tutuklandı
Türk Tabipleri Birliği: Böcek ailesinin ölümü, halk sağlığı sisteminin çöküşünü yansıtıyor
BirGün'e Abone Ol