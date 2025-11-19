Böcek ailesinin ölümü: Otel sahibi dahil 7 kişi adliyeye sevk ediliyor

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren Böcek ailesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

DİĞER 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube’de gözaltında bulunan diğer 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Böcek ailesinin konakladığı otel sahibi, çalışanları ile birlikte otelde ilaçlama yapan firma sahibi ve çalışanlarının da aralarında olduğu 7 şüpheli bugün adliyeye sevk ediliyor.

7 ismin de gözaltı süresi uzatılmadı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.