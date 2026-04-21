Böcek ailesinin ölümüne ilişkin ilk duruşma görüldü: 1 sanık tahliye edildi, 5 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi

4 kişilik Böcek ailesinin ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin görülen ilk duruşmada, mahkeme, dosyayı mütalaaya gönderdi.

Duruşma tutuklu sanıklardan Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı'nın tahliye edilmesi yönündeki kararın ardından ertelendi. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin görülen davada duruşma savcısı, 5 Tutuklu sanığın tutukluluk hali devam etsin talebinde bulundu. Duruşma 26 Haziran’a ertelendi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.