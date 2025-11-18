Böcek ailesinin ölümüne ilişkin ön rapor çıktı: Kimyasal madde vurgusu

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp ön raporu ortaya çıktı. 17 Kasım tarihli raporda ailenin otelde "kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabileceği", "gıda zehirlenmesi neticesinde hayatlarını kaybetme ihtimallerinin ise düşük olduğu" ifade edildi. Detaylı raporun ise 28 Kasım'da açıklanmasının planlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan çocuklar Kadir Muhammet (6), Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.