Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 9 Kasım'da tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelde zehirlenen Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ailenin ambulans kapıda beklerken otelde kilitli kaldıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli şekilde zehirlenerek can veren Böcek ailesinin taburcu edildikten sonra yeniden fenalaşıp hastaneye gitmek istedikleri anlarda, baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ili kapıda kaldığı, kapıyı plastik çiçek saksısıyla kırmaya çalıştığı, daha sonra telefon görüşmesi yaparak yardım istediği görülüyor.

Tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelde zehirlenen Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) ölümüyle ilgili Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada ilk olarak, ailenin bazı gıdaları tükettiği yerleri işleten midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tutuklanmıştı. Dün de DSS İlaçlama şirketi yetkilisi ve çalışanı Zeki Kişi, Serkan Kişi, Doğan Caferoğlu ve Pakistanlı resepsiyonist Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa tutuklandı.

Ambulans beklerken kilitli kapıyı açmaya çalıştılar

Dün akşam tutuklanan 4 kişiden Pakistanlı resepsiyonist Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa'nın, "Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01:00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01:30 sıralarında yemek yemek için otelin kapsamı kilitleyerek otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir." diye ifade verdiği öğrenildi. Bir gün önce çocuklarını hastaneye yetiştiren ancak o halde taburcu edilerek zehirli ortama geri dönmek zorunda kalan Servet Böcek'in çocuğu kucağında kilidi kırmaya çalıştığı anların da görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde ambulans geldikten sonra Servet Böcek'in çocuklarından birini resepsiyona indirdiği ancak kilitli kapıyla karşılaştığı görülüyor. Dışarıdan ve içeriden açma çalışmaları sonuç vermeyince plastik çiçek saksısı ile vurarak açmayı deneyen baba çocuğunu koltuğa bırakıp telefonla yardım istiyor... Böylece dakikalar geçerken bir süre sonra bir kişi kapıyı açıyor ve ilk çocuk ambulansa taşınıyor.

Resepsiyonist, Muhammad Moeen Ud Dın Chıshtıa o anlattığı ifadesinde amacının hava almak, yemek yemek ve hırsızın girmesini önlemek olduğunu söyledi. Savcılıkta emniyet ifadesini tekrar eden Chıshtıa'nın, olayla ilgili şunları anlattığı öğrenildi:

"Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışırım. Bu iş yerinin müdürü izin aldığı zaman beni çağırmaları üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10.11.2025 günü saat 08:30'da otelin resepsiyonunda çalışmaya başladım. Aynı gün saat 11:00 sıralarımda Böcek ailesi ile otel lobisinde karşılaştık. Kendileriyle kısa bir sohbetimiz oldu. Ben saat 15.00'da mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım. Ben otelde ilaçlama yapıldığı esnada ben çalışmıyordum. O esnada Eyüp Oğlak isimli kişi çalışıyordu.

"Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek çocuklarının kustuğunu odanın temizlenmesi gerektiğini bana söyledi"

12.11.2025 günü yine saat 08:30 sıralarında otele çalışmak için geldim. 101 numaralı odanın kapılan ilaçlama nedeni ile bantlıydı. Saat 10:00-11:00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek çocuklarının kustuğunu odanın temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler. Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim.

"Otelde kusmuk kokusu vardı"

Aynı gün akşam saat 20:30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan Rustem beni aradı acil olduğunu söyleyerek benim onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01:00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01:30 sıralarında yemek yemek için otelin kapsamı kitleyerek otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarlarım masanın üzerine olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı almış olduğum yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapi önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum."

Doğan Caferoğlu: Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur

Edinilen bilgiye göre olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar diğer ifadelere de yansıdı. Otelde ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu'nun, "DSS ilaçlama şirketinde yaklaşık 2-3 aydır çalışmaktayım... Olayın meydan geldiği Harbour Suit Otel isimli iş yerinde 2025 yılı Ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. Son olarak 11.11.2025 günü saat 12:00 sıralarında şirkete ait telefondan gelen mesaj üzerine saat 16:00 sıralarında ilaçlama yapmak için Harbour Suit otele gittim. Buradaki görevli bana ilaçlama yapılacak odayı gösterdi. Kapıyı görevli açtı. Ben de ilaçlama işlemine başladım. Alfase ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçları suyla karıştırınık püskürtme yoluyla kullandım. Ayrıca oda içerisinde belli aralıklarla talunini olarak 16-17 bölgeye filit jel isimli böcek ilacını kullandım. Bu ilaç jel kıvamındadır ve böceklerin bu ilacı yemesi için belirli aralıklarla odana içerisine konulur. Ben ilaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bantla kapattın. İlaçlama yaptıktan sonrada odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığında o dönemde bana işi öğreten Serhat isimli çalışan bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi. Serhat isimli çalışana bu durumu şirketin sahibi Zeki Kişi söylemiş. Ben olayın mağdurlarını tanımam. 15.11.2025 günü polis ekiplerinin beni aramasıyla zehirlenme olayı olduğunu öğrendim. Daha sonca polis ekiplerine kullanmış olduğum ilaçları verdim. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur." dediği öğrenildi.

DSS İlaçlama sahibi Zeki Kişi: Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur

İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kişi'nin ise, yaklaşık 6-7 yıl önce kurduğu şirketin home ofis olarak internet üzerinden faaliyet gösterdiğini belirterek şunları anlattığı belirtildi:

"Genellikle özel işletmeler ile ikametlere hizmet veririz. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan Caferoğlu çalışır. Ayrıca şu anda ismini hatırlamadığım yaklaşık 1 aydır yanımda çalışan bir kişi daha vardır. Oğlum Serkan Kişi bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını şirket üzerinden yapmıştık... Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan Caferoğlu'nun da bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan Caferoğlu ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar. Bu ilaçlama işlemlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Ben bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığımı bilirim. Başkaca bir bilgim yoktur. Bu ilaçlardan başka ilaç kullanmayız. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları tam olarak nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Ancak daha sonraki süreçte faturalarını dosyaya ibraz edeceğim"

"11-12 adet böcek ilacı olduğunu gördüm"

Otelin temizlik görevlisi Parvina Vafaeva'nın da "En son Böcek ailesinin kalmış olduğu 202 numaralı odaya girdim. Her yatağın köşesinde kusmuk vardı. Her biri poşet içerisinde 7-8 adet kusmuk vardı. Oda kusmuk kokuyordu fakat kan izi görmedim. Ben bu içerisinde kusmuk olan poşetleri topladım ve çöpe attım... Tabak içerisinde ve cam kenarında, alt katta ise odanın köşelerinde 6 adet yine bu şekilde tabak içerisinde toplamda 11-12 adet böcek ilacı olduğunu gördüm. Bunların hepsini topladım siyah bir çöp poşetine koydum ve poşetin ağzını bağlayarak çöpe attım." dediği kaydedildi.