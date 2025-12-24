Böcekli kumanyaya ihale onayı verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) milyonlarca liralık kumanya ihalesinde dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

TCDD, 7 Nisan 2025 tarihinde “31 Aralık 2027’ye kadar Tren Üzerinde Görev Yapan Personele Kumanya Paketi Temini ve Dağıtımı Hizmet Alımı işi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 773 milyon 846 bin TL teklif veren Özata Gıda Şirketi’nin aldığı açıkladı.

‘HAMAM BÖCEĞİ AYAĞI ÇIKTI’

Ancak ihaleye katılan S.. Yemek Şirketi, ihaleyi idare mahkemesine taşıdı. Şirket, “İhale sürecinde verdikleri teklifin en avantajlı teklif olduğunu ancak buna rağmen ihale dışı bırakıldıklarını” belirtti.

TCDD yönetimi ise bunun gerekçesini, “Önceki ihalelerde şirketin verdiği gıda malzemesinin şartname kalitesine uygun olmadığını, 2023’te Eskişehir’deki dağıtım yerini su bastığını ve tedbir alınmadığını, 2024’te Kapıkule’de eksik ürün verildiğini, aynı yıl Adana’da ekmekte hamam böceği ayağı çıktığını, bir başka kentte kaşar peynirinin bozuk olduğunu, 2020’de Tavşanlı’da paketin içinde küflü peynir görüldüğünü, Sivas’ta ton balığı ve zeytinin tadının bozuk olduğunu, 2021’de Kayseri’de kumanya dağıtım personelinin uygunsuz davrandığı gibi tespit ve değerlendirmelerin bulunduğunu” ifade ederek açıkladı. Bu nedenle, “Şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin en avantajlı ikinci teklifi veren Özata Gıda Şirketi üzerine bırakılmasına karar verildiği” bildirildi. Ancak, Ankara 8. İdare Mahkemesi 30 Ekim 2025 tarihinde, “Davacı şirketin teklifinin iş ve meslek ahlakına aykırılık nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasını hukuka uygun olmadığını” belirtti. Bu kararında ardından “S.. Yemek Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildi.