Bodo/Glimt, Beşiktaş maçına hazır
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt, hazırlıklarını tamamladı.
Tüpraş Stadı'nda teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş-Bodo/Glimt müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.
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