Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasında 26 Ekim Perşembe günü oynanacak maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aspmyra Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Minakovic'in yardımcılıklarını Sırbistan Futbol Federasyonundan Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yapacak.

Milan Mitic ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.