Bodø/Glimt hangi ülkenin takımı? Bodø/Glimt güncel piyasa değeri ve oyuncularının değerleri (2025 Güncel)

FK Bodø/Glimt, Norveç’in kuzeyindeki Bodø kasabasında 1916 yılında kurulmuş profesyonel bir futbol kulübüdür. Eliteserien’de mücadele eden sarı-siyahlılar, taraftarlarıyla özdeşleşen sarı formaları ve dev sarı diş fırçası sembolüyle tanınır.

FK BODØ/GLİMT’İN BAŞARILARI

Bodø/Glimt son yıllarda Norveç futbolunda tarihi bir çıkış yaptı. 2020, 2021, 2023 ve 2024 sezonlarında Eliteserien şampiyonu olarak son beş yılda dört kez zirveye ulaştı. Norveç Kupası’nı iki kez, Kuzey Norveç Kupası’nı ise dokuz kez kazanma başarısı gösterdi. Avrupa sahnesinde ise 2022’de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale, 2025’te UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkarak Norveç futbolunun en büyük uluslararası başarısına imza attı.

FK BODØ/GLİMT GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre FK Bodø/Glimt’in güncel piyasa değeri 60.73 milyon Euro. Bu değer, kulübün Avrupa futbolundaki yükselişinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

OYUNCULARIN GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİ

Bodø/Glimt kadrosunda genç yetenekler ve tecrübeli isimler bir arada bulunuyor. İşte tüm futbolcuların güncel piyasa değerleri:

Nikita Haikin — 2.00 mil. €

— 2.00 mil. € Julian Faye Lund — 300 bin €

— 300 bin € Magnus Brøndbo — 250 bin €

— 250 bin € Isak Sjong — 50 bin €

— 50 bin € Villads Nielsen — 2.70 mil. €

— 2.70 mil. € Odin Bjørtuft — 1.70 mil. €

— 1.70 mil. € Jostein Gundersen — 1.50 mil. €

— 1.50 mil. € Brede Moe — 350 bin €

— 350 bin € Haitam Aleesami — 250 bin €

— 250 bin € Fredrik Bjørkan — 2.50 mil. €

— 2.50 mil. € Fredrik Sjøvold — 7.00 mil. €

— 7.00 mil. € Magnus Fagervik Antonsen — 75 bin €

— 75 bin € Patrick Berg — 6.00 mil. €

— 6.00 mil. € Magnus Riisnæs — 3.50 mil. €

— 3.50 mil. € Håkon Evjen — 3.50 mil. €

— 3.50 mil. € Anders Klynge — 1.50 mil. €

— 1.50 mil. € Sondre Auklend — 1.20 mil. €

— 1.20 mil. € Ulrik Saltnes — 750 bin €

— 750 bin € Sondre Brunstad Fet — 700 bin €

— 700 bin € Jens Petter Hauge — 4.00 mil. €

— 4.00 mil. € Daniel Bassi — 800 bin €

— 800 bin € Mathias Jørgensen — 2.50 mil. €

— 2.50 mil. € Ole Didrik Blomberg — 1.80 mil. €

— 1.80 mil. € Isak Dybvik Määttä — 1.30 mil. €

— 1.30 mil. € Kasper Høgh — 10.00 mil. €

— 10.00 mil. € Ola Brynhildsen — 2.80 mil. €

— 2.80 mil. € Andreas Helmersen — 900 bin €

— 900 bin € Mikkel Bro Hansen — 800 bin €

— 800 bin €

Kadrosunda Kasper Høgh (10.00 mil. €), Fredrik Sjøvold (7.00 mil. €) ve Patrick Berg (6.00 mil. €) gibi değerli futbolcular bulunan Bodø/Glimt, hem Eliteserien’de hem de Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor.