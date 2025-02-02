Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

Norveç futbol ekiplerinden Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin gelirlerini Gazze'ye bağışladıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada maç günü geliri olan 735.000 Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'nde kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'deki Bodo kasabasında bulunan 8.270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı açıklandı.

"GLİMT, ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE SESSİZ KALAMAZ"

Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz" denildi.

İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: