Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı
Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabada elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu. Kulüp, 735.000 Norveç kronu (2,3 milyon lira) değerindeki bağışın Gazze'deki yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığını açıkladı.
Norveç futbol ekiplerinden Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin gelirlerini Gazze'ye bağışladıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada maç günü geliri olan 735.000 Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'nde kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı belirtildi.
Açıklamada "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'deki Bodo kasabasında bulunan 8.270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı açıklandı.
"GLİMT, ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİNE SESSİZ KALAMAZ"
Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz" denildi.
İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735.000 Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır."