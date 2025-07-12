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Bodrum açıklarında su alan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Bodrum açıklarında su alan teknede bulunan 6 kişi, can kurtartma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncel
  • 12.07.2025 17:12
  • Giriş: 12.07.2025 17:12
  • Güncelleme: 12.07.2025 17:14
Kaynak: AA
Bodrum açıklarında su alan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin İçmeler Koyu'nda su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, İçmeler Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

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