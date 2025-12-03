Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan aralarında 8 çocuğun da olduğu 23 göçmeni kurtardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 1 Aralık saat 22.35’te içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye ulaşarak fiber karinalı lastik botta bulunan aralarında 8 çocuğun da olduğu 23 göçmeni sağ olarak kurtardı.