Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kalekent açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Beş metre uzunluğundaki tekne, Tahlisiye-14 botunca yedeklenerek içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.
Tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.