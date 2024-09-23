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Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Yurt
  • 23.09.2024 21:11
  • Giriş: 23.09.2024 21:11
  • Güncelleme: 23.09.2024 21:12
Kaynak: AA
Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kalekent açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Beş metre uzunluğundaki tekne, Tahlisiye-14 botunca yedeklenerek içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.

Tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.

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