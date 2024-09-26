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Bodrum Basketbol Avrupa'da gruplarda

Ajans Haberleri
  • 26.09.2024 12:56
  • Giriş: 26.09.2024 12:56
  • Güncelleme: 26.09.2024 12:56
Kaynak: DHA
Bodrum Basketbol Avrupa'da gruplarda

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turunun rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını evinde 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kalmayı başardı. Alman rakibine karşı deplasmanda oynadığı ilk maçı da 78-36 gibi farklı skorla kazanan Bodrum, ilk kez katılacağı Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'nda Charnay Basket, Piestanske Cajky ve Sopron Basket takımlarıyla mücadele edecek. Bodrum ekibi grupta ilk maçına 10 Ekim'de evinde Sopron önünde çıkacak.

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