Bodrum Basketbol, Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol final etabında Bodrum Basketbol, rakibi Bursa’yı 84-71 mağlup ederek adını Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı. Karşılaşmanın ardından şampiyonluk coşkusu yaşayan Bodrum ekibinde büyük sevinç yaşandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final mücadelesinde Bodrum Basketbol kozlarını Bursa ile paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonrası her iki takım 2-2 beraberliği yakaladı.

Son mücadele Bodrum Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmayı binlerce Bodrumlu izlerken taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Bodrum temsilcisi mücadelenin ilk devresini 49-32 kazanarak büyük avantaj yakaladı. Seyirci desteğiyle Bodrum Basketbol, parkeden 84-71 galip ayrılarak şampiyon oldu ve adını Süper Lig’e yazdırdı.

Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk seremonisinde oyunculara madalya verildi ve ardından Bodrum Basketbol taraftarının önünde kupasını kaldırarak coşku dolu dakikalar yaşadı.