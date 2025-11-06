Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sorunları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı mahalle ziyaretlerine Eskiçeşme ve Umurca'da devam etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Eskiçeşme Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Mandalinci, daha sonra Umurca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Muhtarlıklardan başlayan ziyaretlerde Başkan Mandalinci’ye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve MUSKİ yetkilileri eşlik etti. Ziyaretlerde ayrıca, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz de yer aldı.

Sorunlar yerinde tespit edildi

Eskiçeşme Mahallesi ziyaretinde, Muhtar Gözde Sinop’tan mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Mandalinci, mahalle genelinde çeşitli incelemelerde bulundu. Altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleri konularına yoğunlaşan Başkan Mandalinci, esnafın da taleplerini ve önerilerini yerinde dinledi. Vatandaşların merak ettiği sorulara cevap veren Mandalinci, Eskiçeşme Mahallesi’ndeki ana cadde ve ara sokaklarda dile getirilen sorunları da yerinde inceledi. Son olarak Neyzen Tevfik Caddesi’nde yapılan incelemelerin ardından Başkan Mandalinci, mahalle ziyaretini tamamladı.

Ziyaretler devam edecek

Umurca Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Mandalinci, burada da Muhtar Zeynep Finikelioğlu’ndan mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Mandalinci, ardından beraberindeki heyetle birlikte esnafa hayırlı işler dileyerek gelen talepleri ve önerileri değerlendirdi. Umurca Park’ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek turunu tamamlayan Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.