Bodrum Belediyesi çocukları doğayla buluşturdu

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, çocukları doğa ile buluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında fidan dikim etkinlikleri düzenledi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre, orman ve doğa bilinci kazandırılması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında 2018 yılında hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, belediye ekipleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 70 öğrenci, öğretmenler, veliler, Gizem Çam’ın annesi Kader Çam ve gönüllüler katıldı. Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 150 çam fidanı, katılımcılar tarafından Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

"Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim"

Gizem Çam’ın annesi Kader Çam, "Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu mezunu olan kızım öğretmen Gizem Çam için bugün aynı okuldan gelip fidanları toprakla buluşturan, belki de geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilere, öğretmenlerimize, belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Atatürk Haftası’na özel etkinlik

10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bodrum Marmara Eğitim Kurumları ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Konacık Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, meclis üyeleri ve belediye personelinin yanı sıra Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Marmara Koleji’nden öğrenciler katıldı. "Atatürk’e Nefes Ol Fidanlığı" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplam 87 zeytin ve dut fidanı toprakla buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, çocuklarda çevre bilinci oluşturmaya ve daha yeşil bir Bodrum için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.