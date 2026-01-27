Bodrum Belediyesi ekiplerinden fırtına ve yağış mesaisi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan fırtına ve yağışlı hava nedeniyle yoğun mesai yaptı.

Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde teyakkuza geçti.

Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmişte taşkın yaşanan bölgelerde devriyelerini sıklaştırırken, dere yatakları ve yağmur suyu hatlarında tıkanma riskine karşı belirlenen noktalarda düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise pazartesi sabahından salı sabahına kadar meydana gelen 15 ağaç devrilmesi olayına anında müdahale etti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen saha ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise İslamhaneleri Mahallesi’nde şiddetli ve ani yağışlar sonrası oluşabilecek olumsuzlukları yerinde inceleyerek gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere talimat verdi.