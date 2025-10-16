Bodrum Belediyesi'nden kent estetiğine yeni dokunuş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve kamusal alanları daha işlevsel hale getirmek amacıyla yeni kent mobilyaları üretimine başladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalara yenileri eklendi. Atölyelerde bugüne kadar üretilen bank, piknik masası ve ofis mobilyalarının yanı sıra masaya dönüşebilen bank, kamelyalı piknik masası, ahşap kaplama saksılar, küllüklü çöp kutuları ve farklı alanlarda kullanılmak üzere ipli, telli ve ahşap çit çeşitleri ile kedi kulübeleri de üretildi. Ayrıca çeşitli kurumlara ait panolar için ahşap kaplama pano kabinleri de hazırlanarak Bodrum’un ana caddeleri, sokakları, parkları, yeşil alanları ve sahil yürüyüş yollarına yerleştirilmeye başlandı.

Mavi beyaz renklere boyanarak kent estetiğine uyumlu hale getirilen yeni kent mobilyalarının üretimi ve uygun alanlara yerleştirilme çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda devam edeceği bildirildi.