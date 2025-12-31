Bodrum Belediyesi'nden yeni yıl öncesi çocuklara oyuncak desteği

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki çocuklara yeni yıl öncesi oyuncak dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmetler Bürosu, "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" projesiyle yeni yıl öncesinde çocuklara destek sağladı. 2023 yılında başlatılan ve 2025 yılında da sürdürülen proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuklara oyuncak dağıtıldı. 2025 yılında bin 275 parça oyuncak ile 450 çocuğu gülümseten projeye, vatandaşlar da önemli ölçüde destek oldu.

Destek 2026’da da devam edecek

Belediye yetkilileri, projenin 2026 yılında da devam edeceğini belirtti. Çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, oyuncak desteğinde bulunmak için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’na başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi’ni ya da 0 (252) 319 44 48 numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu’nu arayabilir.