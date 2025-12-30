Bodrum Belediyesi’nden engelli bireylere teknik destek

(MİLAS) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede ikamet eden engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında tekerlekli sandalyeleri ve akülü araçları ücretsiz olarak tamir ederek, bakım ve onarımlarını yapıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylerin hareket özgürlüğünü desteklemek, günlük yaşamda karşılaşılan teknik sorunlara hızlı çözümler üretmek, sosyal hayata daha güvenli ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından tekerlekli sandalyeler ve akülü araçların mekanik arızaları gideriliyor, akü ve elektrik aksamları kontrol ediliyor, periyodik bakım ve onarımları ücretsiz olarak yapılıyor.

Belediye yetkilileri, engellerin sevgi, dayanışma ve doğru hizmet anlayışıyla aşıldığını vurgulayarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.