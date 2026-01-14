Bodrum Belediyesi’nden toplu açılış

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kentin sosyal dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlara yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği üç önemli projenin açılışına hazırlanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Tüm halkımızı 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceğimiz Toplu Açılış Törenimize bekliyoruz" dedi.

Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, Dirmil Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası, düzenlenecek törenle, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Toplu açılış töreni, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşecek. Tören, 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda yapılacak.

Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm kent sakinlerini bu heyecana ortak olmaya çağırdı. Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli kent sakinlerimiz; hayırseverlerimizin desteğiyle belediyemiz tarafından hayata geçirilen projelerle, sizlere daha konforlu bir kent yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Bodrumumuza kazandırdığımız yeni yatırımların heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceğimiz Toplu Açılış Törenimize bekliyoruz."