Bodrum Boat Show Fuarı'nda lüks yatlar görücüye çıkacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show Fuarı'nda, 150'den fazla lüks yat görücüye çıkıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliği ve organizasyonu, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik AŞ'nin destekleriyle düzenlenen fuar, 15-19 Ekim'de Bodrum Limanı'nda gerçekleştirilecek.

Onlarca teknenin bağlı bulunduğu Bodrum Limanı ilk kez boşaltılarak fuarda yer alacak tekneler bağlandı. Fuar için limanda çok sayıda stant da kuruldu.

Fuarda uzunluğu 5 ila 55 metre arasında değişen tekne ve yatlar ile ekipmanları ve aksesuarları sergilenecek. Etkinlikte yerli tekne üreticileri, dünya markalarının Türkiye distribütörleri başta olmak üzere denizcilik sektörünün önde gelen firmalar yer alacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, AA muhabirine, fuarı uzun süredir yaptıkları çalışmanın ardından hayata geçirdiklerini söyledi.

Bodrum Boat Show Fuarı'nı düzenlemek için dünyada örnekleri olan Cannes ve Monaco yat fuarlarını gezdiklerini belirten Gülcek, o bölgelerdeki yerel yöneticilerle görüştüklerini ve analizlerini yaptıklarını ifade etti.

Cannes fuarının 47 yıldır yapıldığına işaret eden Gülcek, şöyle konuştu:

"Bu fuarlardan esinlenerek Bodrum'u tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelindeki yat üreticilerimizi buraya davet ettik. Ürünlerini tüm dünyaya göstermeleri, sergilemeleri için çaba sarf ediyoruz. Burada sadece yat imalatı değil Bodrum'un mavi turizmini, charter seferlerini Bodrum'un tarihini de tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu fuarın ileriki zamanlarda uluslararası bir kimliğe kavuşacağına inanıyorum."

Gülcek, fuara 150'den fazla tekne ve 500 markanın katıldığını kaydederek, 25 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasını beklediklerini kaydetti.

- "Denizcilerimizin fuarı sahiplenmesi bizim için çok büyük avantaj"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç de Bodrum'un mavi yolculuk ve ahşap yat imalatçılığının merkezi olduğuna dikkati çekti.

Boat Show'un sadece Bodrum'daki tekne satışına değil turizme de çok büyük katkısı olacağını düşündüklerini ifade eden Dinç, "Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ile çok ciddi bir çalışma yaptık. Denizcilerimizin desteği olmasa bu aşamaya gelmemiz mümkün değildi. Bodrum'daki denizcilerimizin, tekne ve tersane sahiplerinin bu fuarı sahiplenmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Bu fuarda kazanan Bodrum ve Türk denizciliği olacak." diye konuştu.

Dinç, fuarın ilkini yaptıkları için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bodrum böyle bir organizasyon için bölge olarak çok uygun bir noktada. Merkez olarak görülüyor. Avrupa'da bunun örnekleri var." dedi.